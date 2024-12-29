Руководство RuStore сделало важное заявление



RuStore - отечественный магазин приложений существует уже более двух лет. В конце каждого года принято подводить итоги о проделанной работе. Не осталось в стороне от этой традиции и российская площадка, и сделала весьма интересное заявление.

Начало работы RuStore было сопряжено с большим количеством трудностей, поскольку бороться с такими конкурентами как App Store и Google Play было проблематично. Но жизнь преподнесла неожиданный сюрприз в виде западных санкций. Большое количество ограничений для российских пользователей вдохнуло в RuStore новую жизнью

Как заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в интервью информационному агентству ТАСС, на данный момент RuStore обошел по количеству пользователей App Store в России. Количество установок превысило количество 80 млн устройств.

"За два с половиной года RuStore обошел американский AppStore по аудитории, количество установок стора достигло отметки в 80 миллионов устройств, в нем доступны уже 50 тыс. приложений, порядка 30% из них - иностранные из Китая, Японии, стран СНГ и не только", - рассказал министр.

Особенно RuStore полюбилось китайским разработчикам, которые только за 2024 год увеличили инвестиции в продвижение своих приложений в магазине в пять раз, на что потратили более 60 млн. руб.

Сегодня любой пользователь может скачать в RuStore все необходимые приложения российских банков и "Госуслуг", а также тысячи других российских приложений, которые стали недоступны в зарубежных магазинах-аналогах.

Министр Шадаев акцентировал внимание на том, что за 2024 годы из RuStore было произведено более 300 млн. скачиваний, а отрасль, созданная практически с нуля, активно развивается и ставит перед новые задачи…

