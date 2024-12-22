Россия дала ответ Абхазии на просьбу о поставках электроэнергии

[ Политика ]
Автор:
Иван Гордеев

Абхазия

Ситуация в Абхазии в ближайшие два месяца обещает быть достаточно интересной. В феврале 2025 года в этой республике должны состояться внеочередные президент пике выборы, и их исход полностью зависит от России. 

Дело даже не в том, будет ли российская сторона лоббировать на пост президента Абхазии лояльного для себя кандидата. Дело в том, что без российского электричества эти выборы просто-напросто могут не состояться. 

Несколько недель назад Абхазия обратилась с просьбой к России возобновить поставки в страну электроэнергии, которые прекратились после срыва подписания инвестиционного соглашения с нашей страной. Правительство России взяло паузу в этом вопросе, и долго хранило молчание. И вот стало известно, что поставки российской электроэнергии в Абхазию возобновляются.

Неужели российские власти наступают на старые грабли и идут на поводу у абхазских сластей, которые привыкли жить за счет России и платить неблагодарностью? Официально формулировка для поставок электроэнергии звучит как в “гуманитарных целях”.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, Россия в ответ на официальное обращение исполняющего обязанности президента Абхазии приняла решение о социальном перетоке электричества в Абхазию с 23 декабря до конца февраля 2025 года», — заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Электроэнергия будет поступать в Абхазию исключительно по февраль месяц для того, чтобы Президентские выборы в этой республике прошли в нормальных условиях, и и абхазы смогли выбрать себе нового президента. А что будет далее? Это мы узнаем только в марте 2025 года…
 

Теги:
экономика политика
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