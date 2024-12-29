Автобус №37 в Вологде изменил маршрут

Транспорт снова начал заезжать на площадь Бабушкина. Изменения действуют с 29 декабря.

Ранее из-за реконструкции общественного пространства автобус №37 «Вологда — Молочное» не делал здесь остановку. Сейчас пассажиры снова смогут выходить и заходить на привокзальной площади.