Автобус №37 в Вологде изменил маршрут

Транспорт снова начал заезжать на площадь Бабушкина. Изменения действуют с 29 декабря.
Ранее из-за реконструкции общественного пространства автобус №37 «Вологда — Молочное» не делал здесь остановку. Сейчас пассажиры снова смогут выходить и заходить на привокзальной площади.
Чтобы автобус мог разворачиваться и подъезжать к остановкам, решено демонтировать пешеходный переход у дома на Галкинской, 107. Ближайшая «зебра» теперь располагается у дома на площади Бабушкина, 6. Здесь можно безопасно пересечь проезжую часть и попасть на общественное пространство.