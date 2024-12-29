Автобус №37 в Вологде изменил маршрут

[ Общество ]

Транспорт снова начал заезжать на площадь Бабушкина. Изменения действуют с 29 декабря.

Ранее из-за реконструкции общественного пространства автобус №37 «Вологда — Молочное» не делал здесь остановку. Сейчас пассажиры снова смогут выходить и заходить на привокзальной площади.

Чтобы автобус мог разворачиваться и подъезжать к остановкам, решено демонтировать пешеходный переход у дома на Галкинской, 107. Ближайшая «зебра» теперь располагается у дома на площади Бабушкина, 6. Здесь можно безопасно пересечь проезжую часть и попасть на общественное пространство.

 

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