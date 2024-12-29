В Вологде стартовал конкурс на лучшее оформление домов

[ Общество ]

В Вологде объявлен конкурс «Лучшее оформление многоквартирного дома». В нем могут принять участие жильцы многоквартирных домов, управляющие компании, а также жилищные кооперативы. Участники могут заявиться сразу в нескольких номинациях: «Лучшее зимнее новогоднее оформление дворовой территории»; «Лучшее зимнее новогоднее оформление окна или балкона»; «Лучшее зимнее новогоднее оформление подъезда или входной группы».

Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку в департамент городского хозяйства города Вологды: [email protected]. К заявке необходимо приложить до пяти фотографий.

«Конкурсная комиссия будет оценивать работы участников по соответствию новогодней тематике, использованию светового оформления, креативному подходу. Также жюри будут учитывать общее впечатление и оригинальность. Победители, набравшие наибольшее количество баллов, будут определены на заседании комиссии, которое состоится в середине января», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

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