В Вологде стартовал конкурс на лучшее оформление домов

В Вологде объявлен конкурс «Лучшее оформление многоквартирного дома». В нем могут принять участие жильцы многоквартирных домов, управляющие компании, а также жилищные кооперативы. Участники могут заявиться сразу в нескольких номинациях: «Лучшее зимнее новогоднее оформление дворовой территории»; «Лучшее зимнее новогоднее оформление окна или балкона»; «Лучшее зимнее новогоднее оформление подъезда или входной группы».

Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку в департамент городского хозяйства города Вологды: [email protected]. К заявке необходимо приложить до пяти фотографий.