Стал известен поставщик семи красных автобусов в Вологду

Власти Вологды заключили муниципальный контракт и ООО «ЯрКамр» на поставку в город семи низкопольных красных автобусов «Ситимакс». Стоимость контракта составила 101 млн рублей.
Каждый автобус рассчитан на 77 пассажиров. Машины оснащены электронным табло, тахографами, речевым информатором остановок, системой спутниковой навигации и другими электронными системами. Также салоны оборудованы кондиционерами и отопителями. Для маломобильных вологжан предусмотрены площадки для размещения инвалидных колясок.
«Это первая партия машин, запланированных к приобретению в 2025 году. Автобусы должны поступить в город в апреле. Они пополнят автопарк предприятия ПАТП №1. Всего в бюджете Вологды на 2025 год предусмотрены порядка 470 млн рублей – это средства инфраструктурного бюджетного кредита, на которые в общей сложности планируется закупка 30 машин», – рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.