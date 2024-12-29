Стал известен поставщик семи красных автобусов в Вологду

Власти Вологды заключили муниципальный контракт и ООО «ЯрКамр» на поставку в город семи низкопольных красных автобусов «Ситимакс». Стоимость контракта составила 101 млн рублей.

Каждый автобус рассчитан на 77 пассажиров. Машины оснащены электронным табло, тахографами, речевым информатором остановок, системой спутниковой навигации и другими электронными системами. Также салоны оборудованы кондиционерами и отопителями. Для маломобильных вологжан предусмотрены площадки для размещения инвалидных колясок.