«Северсталь» прервала победную серию

В субботу череповчане на выезде встречалась с уфимским «Салаватом Юлаевым». Несмотря на то, что «сталевары» нанесли 29 бросков по воротам Александра Самонова, так и не смогли пробить вратаря хозяев. Игроки «Салавата» во втором периоде дважды смогли пробить оборону череповчан,

Сначала уфимцы реализовали численное большинство, за секунду до выхода из бокса для оштрафованных Михаила Котляревского это сделал Егор Сучков. Вторую шайбу Константин Шостак пропустил незадолго до второго перерыва.

В концовке матча у череповчан появился шанс поиграть в формате 6x4, но пробить Самонова им так и не удалось. Во второй раз в сезоне команда Андрея Козырева проигрывает соперникам из Уфы со счётом 0:2, прервав попутно декабрьскую победную серию, которая насчитывала 6 игр.

В заключительном матче 2024 года «Северсталь» сыграет с «Ак Барсом». Матч пройдёт в Казани 30 декабря.