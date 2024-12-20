«2025 год преподнесет нам новые испытания, которые «отвлекут» от предыдущих»: Поклонская обратилась к подписчикам своего Telegram-канала

Наталья Поклонская после некоторого перерыва возобновила общение с россиянами в социальных сетях, в первую очередь посредством своего Telegram-канала. Недавно все обсуждали последнюю фотосессию “Няш Мяш”, после которой ее обвинили в пропаганде язычества в России. И вот новое, не менее странное заявление бывшего прокурора Крыма.

В своей последней публикации экс-депутат Госдумы предположила, что в будущем 2025 году россиян ждут новые испытания.

В первую очередь Наталья Поклонская поздравила всех своих подписчиков с наступающим Новым годом, отметит тот факт, что уходящий год был полон различных соблазнов. Это пошло на пользу, и помогло сосредоточиться на самом важном, отбросив все ненужное.

Поклонская уверена, что будущий 2025 год будет чем-то похож на уходящий. Она допустила, что новые события будут гораздо более важными, чем те, которые мы наблюдали в 2024 году.

«2025 год преподнесет нам новые испытания, которые «отвлекут» от предыдущих», - написала она, обращаясь к аудитории своего Telegram-канала.

Поклонская пожелала всем россиянам в первую очередь любить своих родных, беречь родителей, и воспитывать детей. При это она напомнила, что нельзя отказываться от ответственности за нынешнюю реальность, и не перекладывать это на других людей. А другие проблемы нам всегда помогут решить другие важные дела.

В принципе никто не спорит с тем, что 2025 не будет простым. А что под своими словами подразумевает Поклонская, пусть каждый решит самостоятельно…