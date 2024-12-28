В Вологодском округе девять младшеклассников отравились в школе

Вчера в Майской школе девять учеников младших классов обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Об этом рассказали в администрации Вологодского округа, однако уточнили, что точный диагноз детям пока не поставлен.

«В школе проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Организатору питания, директору школы и Вологодской центральной районной больнице выданы предписания, чтобы обеспечить контроль за детьми, родителями, педагогами и сотрудниками школы, которые контактировали с заболевшими», — сообщили в пресс-службе.

В ближайшее время управление Роспотребнадзора по Вологодской области проведет лабораторную экспертизу, чтобы определить источник инфекции.