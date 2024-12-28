В Вологодском округе девять младшеклассников отравились в школе

[ Общество ]

Вчера в Майской школе девять учеников младших классов обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Об этом рассказали в администрации Вологодского округа, однако уточнили, что точный диагноз детям пока не поставлен.

«В школе проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Организатору питания, директору школы и Вологодской центральной районной больнице выданы предписания, чтобы обеспечить контроль за детьми, родителями, педагогами и сотрудниками школы, которые контактировали с заболевшими», — сообщили в пресс-службе.

В ближайшее время управление Роспотребнадзора по Вологодской области проведет лабораторную экспертизу, чтобы определить источник инфекции.

Теги:
отравление школа
Фото: группа Вконтакте "Майская средняя школа имени А.К. Панкратова"
 

Последние новости

На привокзальной площади в Вологде начала проваливаться плитка
Кризис не тетка. Volkswagen может вернуться в Россию уже в 2025 году
В Вологодском округе девять младшеклассников отравились в школе
Колесо обозрения в Череповце откроется уже в январе
Трое вологжан предстанут перед судом за кражу мертвого лося
В Никольском округе водитель опрокинувшейся «Нивы» получил травмы
В Череповце почти две недели ищут пропавшую 14-летнюю девочку
В Вологде открыли мемориальную мастерскую художника-керамиста Татьяны Чистяковой
Площадь Революции в Череповце могут переименовать
Вологодские синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь