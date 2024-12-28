Колесо обозрения в Череповце откроется уже в январе

2 января 2025 года с 11:00 колесо обозрения «Звезда Череповца» станет доступным для всех горожан и гостей города. Все проверки пройдены, разрешения получены, испытания прошли успешно. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Череповца.

«Новый аттракцион установлен на Октябрьской набережной, недалеко от улицы Горького. Здесь 32 полностью закрытые кабинки, в которых есть системы отопления и кондиционирования. Строгие нормы безопасности ограничивают работу колеса, если температура воздуха опускается ниже минус 20 и поднимается выше плюс 40 градусов. Аттракцион не будет работать при скорости ветра более 15 м/с, а также при сильных снегопадах и дождях», — рассказал Вадим Германов.

Высота колеса — 50 метров. Сверху открываются виды на город металлургов и реку Шексну.

Билет на «Звезду Череповца» стоит 470 рублей, для льготных категорий граждан — 350 рублей. Дети, ростом ниже 112 см проходят бесплатно.