Трое вологжан предстанут перед судом за кражу мертвого лося

[ Происшествия ]

Инцидент произошел в феврале этого года. Трое жителей Вологодской области в 6 утра обнаружили мертвого лося на железнодорожном перегоне Тимошкино – Сиуч, расположенном в Бабаевском округе.

Как рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем тг-канале, мужчины решили похитить тушу лося весом 69 кг, ранее погибшего в ДТП, чтобы впоследствии съесть. Они погрузили животное в сани и вывезли с места происшествия. Правда, по дороге им встретились сотрудники полиции.

Действия мужчин квалифицировали как покушение на хищение туши дикого животного группой лиц по предварительному сговору. К слову, ущерб государству мог составить 80 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга.

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