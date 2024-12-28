В Никольском округе водитель опрокинувшейся «Нивы» получил травмы

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 27 декабря, около четырех часов утра на 233-м километре автодороги Урень – Шарья – Никольск – Ширяево территории Никольского округа. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Вологодской области.

По предварительной информации, водитель, 1971 года рождения, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-2121 Нива» не справился с управлением, съехал в кювет, где машина опрокинулась на бок.

В результате аварии мужчина получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение.