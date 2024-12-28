В Череповце почти две недели ищут пропавшую 14-летнюю девочку

В Череповце полиция и волонтеры почти две недели не могут найти 14-летнюю Дарью Синцову, которая ушла из дома еще 16 декабря и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Как сообщает группа поисково-спасательного отряда «Ты не один» в соцсетях, Дарье на вид 15 лет, нормального телосложения, рост 158 сантиметров, волосы темно-русые длиной ниже линии плеч, глаза серо-голубые.

Была одета в куртку серого цвета с капюшоном, темные джинсы, клетчатый шарф, ботинки с леопардовым принтом.

Всех, кто может сообщить о местонахождении Дарьи, просят позвонить по телефонам: 102 - полиция, 8-911-505-68-98 - волонтеры или написать в группу vk.me/pso_tyneodin.