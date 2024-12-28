В Вологде открыли мемориальную мастерскую художника-керамиста Татьяны Чистяковой

В Вологде открылась мастерская известного художника-керамиста Татьяны Чистяковой. Как пояснил на церемонии открытия музея сын художника Антон Соколов, вологодский музей стал третьим подобным в мире музеем - один находится в Италии, второй – в Москве, третий появился в Вологде.

«В мемориальной мастерской мы сохранили весь антураж и атмосферу, созданную великим керамистом, уникальным художником и первоклассным мастером-преподавателем, – рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. – Посетители увидят две муфельные печи для обжига керамики, около 250 уникальнейших работ, выполненных Татьяной Александровной, Антоном Соколовым и учениками студии «Синяя птица», в реальной мастерской автора.

Уже в 2025 году в музее будет показана абрамцевская гончарная мастерская работы Михаила Врубеля, берестяные грамоты X-XI веков из Новгорода, выставка современного художника. Также в нем будет работать основная экспозиция, проходить встречи с интересными людьми.

Сейчас в мастерской Татьяны Чистяковой можно познакомиться с уникальными керамическими картинами, панно, пластами, рельефами, увидеть керамическую скульптуру, объемно-пространственные композиции, посуду, оригинальные расписные декоративные тарелки. Художница в совершенстве работала со всеми видами глины, использовала при росписи богатейшие возможности глазурей, особенности и проблемы обжига, уточнили в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.