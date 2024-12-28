Площадь Революции в Череповце могут переименовать

[ Общество ]

Площадь Революции в Череповце попала в национальную премию Green Standard Awards. По словам мэра города Вадима Германова, жюри конкурса отметило экологическую составляющую проекта.

«Ранее практически не используемая площадь Революции после завершения реконструкции стала местом для тихого отдыха. Здесь сформирована сеть пешеходных маршрутов, высажены больше 30 деревьев, 700 кустарников и 35 тысяч многолетних растений. В центре площади - скульптурная композиция, посвященная выдающимся землякам - братьям Василию и Николаю Верещагиным», - напомнил Германов.

По его словам, после реконструкции череповчане и гости города стали все больше задавать вопросов о роли братьев Верещагиных в революции и поднимают вопрос о переименовании площади. Череповецкий мэр спрашивает у горожан, стоит ли переименовать площадь?

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