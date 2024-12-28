Вологодские синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Вологодские синоптики рассказали о погоде в последние дни уходящего года.

Сегодня, а также в ночь на воскресенье в регионе обойдется без осадков, температура будет чуть ниже 0 градусов. Однако уже в воскресенье днем ожидается очередная порция теплого воздуха, которая повысит температуру до +2 градусов.

«В понедельник вся область окажется в зоне положительных температур. Во второй половине дня холодный фронт оттеснит теплый воздух на восток, а затем и за пределы региона. Прохождение фронтального раздела будет сопровождаться интенсивными осадками сначала в виде мокрого снега, затем снега с метелью», - пояснили в вологодском Гидрометцентре.

31 января установится зимний характер погоды, пройдет небольшой снег, температура воздуха составит от -1 до -6 градусов. В ночь на 31 января столбики термометров покажут до -8 градусов.

По предварительным данным, в первые дни нового года придут атлантические циклоны, которые принесут новые порции снега и понижение температуры.