В Сокольском округе назначен новый прокурор

[ Общество ]

Новый прокурор назначен в Сокольском округе. Им стал старший советник юстиции Сергей Смирнов, ранее работавшим прокурором Никольского округа.

«Смирнов С.В. на службу в органы прокуратуры принят в октябре 2002 года на должность следователя прокуратуры Харовского района. В последующем, с апреля 2007 года занимал должность заместителя прокурора Харовского района, с ноября 2011 - прокурора Харовского района», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Сергей Смирнов неоднократно поощрялся прокурором Вологодской области. Приказами Генпрокурора РФ награжден знаком отличия «За верность закону» III степени, медалью Руденко, юбилейной медалью «300 лет прокуратуре России».

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