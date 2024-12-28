В Сокольском округе назначен новый прокурор

Новый прокурор назначен в Сокольском округе. Им стал старший советник юстиции Сергей Смирнов, ранее работавшим прокурором Никольского округа.

«Смирнов С.В. на службу в органы прокуратуры принят в октябре 2002 года на должность следователя прокуратуры Харовского района. В последующем, с апреля 2007 года занимал должность заместителя прокурора Харовского района, с ноября 2011 - прокурора Харовского района», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.