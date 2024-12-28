Контрольно-пропускные пункты установят на площади Революции

[ Общество ]

В новогоднюю ночь на площади Революции Вологды будут установлены контрольно-пропускные пункты. Вход на площадь будет организован в пяти точках - со стороны Пушкинского бульвара на Советском проспекте; у Поклонного креста на улице Лермонтова; со стороны улицы Марии Ульяновой; с Каменного моста и с улицы Ленина.

КПП

«К местам празднования запрещается проносить спиртные напитки, стеклянные бутылки, колюще-режущие предметы. Лицам в состоянии алкогольного опьянения во входе на площадь Революции откажут», - пояснили в городской администрации.

Также с 6.00 31 декабря до 3 часов 1 января будет прекращено движение транспорта по всем улицам, примыкающим к площади Революции.  

В новогоднюю ночь на площади пройдет праздничный концерт.

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