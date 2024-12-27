В Вологде в новогоднюю ночь организуют семь бесплатных автобусных маршрутов

[ Общество ]

В Вологде в новогоднюю ночь будут работать семь маршрутов общественного транспорта, чтобы вологжане смогли добраться до центра города и обратно в любой микрорайон. Как пояснили в городской администрации, общественный транспорт будет работать с 00.30 до 03.00 1 января.

Автобусы будут курсировать по следующим направлениям:

- От Драмтеатра до Лосты: Предтеченская – Герцена – Рабочая – Козленская – Лоста;

- От Торговой площади до Лукьяново: Торговая пл. – Проспект Победы – развязка через ж/д дорогу – Белозерское шоссе – Клубова – Луначарского – Вологодская;

- Из 6 мкр. до ул. Новаторов: Московская – Текстильщиков – Можайского (в обратном направлении Беляева – Дзержинского – Московская) – Конева – Герцена – Ленинградская – Псковская – Возрождения;

- От ул. Дальней до Больничного комплекса: Дальняя – Северная – Прокатова – Предтеченская – Герцена – Зосимовская – Вокзал – Пошехонское шоссе;

- От Торговой площади до ВПЗ: Торговая пл. – пр. Победы – Мальцева – Октябрьская – Ленинградская – Петина – Панкратова – Окружное шоссе;

- От Торговой площади до ВПЗ: Торговая пл. – Мира – Чернышевского – Железнодорожная;

- От ул. Архангельской до ВПЗ: Ильюшина – Окружное шоссе – Ленинградская – Октябрьская – Герцена – Конева).

 

Расписание автобусов в новогоднюю ночь

 

 

Маршрут

Отправление

Начальный пункт

Конечный пункт

Маршрут №1

От Драмтеатра до Лосты

(Предтеченская – Герцена – Рабочая – Козленская – Лоста)

1 автобус на линии

Драмтеатр

Лоста

 

01:00, 02:30, 03:00* в парк

 

 

00:30, 01:30, 03:00

Маршрут №8

От Торговой площади до Лукьяново

(Торговая пл. – Проспект Победы – развязка через ж/д дорогу – Белозерское шоссе – Клубова – Луначарского – Вологодская)

1 автобус на линии

Центр (Торговая площадь)

Лукьяново

01:00, 02:30, 03:30* в парк

00:30, 01:30, 03:00

Маршрут №12

Из 6 мкр. до ул. Новаторов

(Московская – Текстильщиков – Можайского (в обратном направлении Беляева – Дзержинского – Московская) –Конева – Герцена – Ленинградская – Псковская – Возрождения)

2 автобуса на линии

6 мкр.

Новаторов

00:30, 01:20, 01:55, 02:35, 03:05* в парк

00:40, 01:20, 02:00, 03:10* в парк

Маршрут №6

От ул. Дальней до Больничного комплекса

(Дальняя – Северная – Прокатова – Предтеченская – Герцена – Зосимовская – Вокзал – Пошехонское шоссе)

2 автобуса на линии

Дальняя

Больничный комплекс

00:30, 01.00, 01:30, 02.00, 02:30

00:30, 01:00, 01.30, 02:00, 02.30, 03:00

Маршрут №16

От Торговой площади до ВПЗ (Торговая пл. – пр. Победы – Мальцева – Октябрьская – Ленинградская – Петина – Панкратова – Окружное шоссе)

1 автобус на линии

Центр

(Торговая площадь)

ВПЗ

01:00, 02:30, 3:30* в парк

00:30, 01:30, 03:00

Маршрут №28

От Торговой площади до ВПЗ

 (Торговая пл. – Мира – Чернышевского – Железнодорожная)

1 автобус на линии

Центр

Прилуки

 

01:00, 02:30

00:30, 01:30, 03:00* в парк

Маршрут №48

От ул. Архангельской до ВПЗ

(Ильюшина – Окружное шоссе – Ленинградская – Октябрьская – Герцена – Конева)

ВПЗ

Архангельская

0:30

1:40

2:50

1:05

2:15

 

Теги:
общественный транспорт новогодняя ночь
 

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