В Вологде в новогоднюю ночь организуют семь бесплатных автобусных маршрутов

В Вологде в новогоднюю ночь будут работать семь маршрутов общественного транспорта, чтобы вологжане смогли добраться до центра города и обратно в любой микрорайон. Как пояснили в городской администрации, общественный транспорт будет работать с 00.30 до 03.00 1 января.
Автобусы будут курсировать по следующим направлениям:
- От Драмтеатра до Лосты: Предтеченская – Герцена – Рабочая – Козленская – Лоста;
- От Торговой площади до Лукьяново: Торговая пл. – Проспект Победы – развязка через ж/д дорогу – Белозерское шоссе – Клубова – Луначарского – Вологодская;
- Из 6 мкр. до ул. Новаторов: Московская – Текстильщиков – Можайского (в обратном направлении Беляева – Дзержинского – Московская) – Конева – Герцена – Ленинградская – Псковская – Возрождения;
- От ул. Дальней до Больничного комплекса: Дальняя – Северная – Прокатова – Предтеченская – Герцена – Зосимовская – Вокзал – Пошехонское шоссе;
- От Торговой площади до ВПЗ: Торговая пл. – пр. Победы – Мальцева – Октябрьская – Ленинградская – Петина – Панкратова – Окружное шоссе;
- От Торговой площади до ВПЗ: Торговая пл. – Мира – Чернышевского – Железнодорожная;
- От ул. Архангельской до ВПЗ: Ильюшина – Окружное шоссе – Ленинградская – Октябрьская – Герцена – Конева).
Расписание автобусов в новогоднюю ночь
|
Маршрут
|
Отправление
|
Начальный пункт
|
Конечный пункт
|
Маршрут №1
От Драмтеатра до Лосты
(Предтеченская – Герцена – Рабочая – Козленская – Лоста)
1 автобус на линии
|
Драмтеатр
|
Лоста
|
01:00, 02:30, 03:00* в парк
|
00:30, 01:30, 03:00
|
Маршрут №8
От Торговой площади до Лукьяново
(Торговая пл. – Проспект Победы – развязка через ж/д дорогу – Белозерское шоссе – Клубова – Луначарского – Вологодская)
1 автобус на линии
|
Центр (Торговая площадь)
|
Лукьяново
|
01:00, 02:30, 03:30* в парк
|
00:30, 01:30, 03:00
|
Маршрут №12
Из 6 мкр. до ул. Новаторов
(Московская – Текстильщиков – Можайского (в обратном направлении Беляева – Дзержинского – Московская) –Конева – Герцена – Ленинградская – Псковская – Возрождения)
2 автобуса на линии
|
6 мкр.
|
Новаторов
|
00:30, 01:20, 01:55, 02:35, 03:05* в парк
|
00:40, 01:20, 02:00, 03:10* в парк
|
Маршрут №6
От ул. Дальней до Больничного комплекса
(Дальняя – Северная – Прокатова – Предтеченская – Герцена – Зосимовская – Вокзал – Пошехонское шоссе)
2 автобуса на линии
|
Дальняя
|
Больничный комплекс
|
00:30, 01.00, 01:30, 02.00, 02:30
|
00:30, 01:00, 01.30, 02:00, 02.30, 03:00
|
Маршрут №16
От Торговой площади до ВПЗ (Торговая пл. – пр. Победы – Мальцева – Октябрьская – Ленинградская – Петина – Панкратова – Окружное шоссе)
1 автобус на линии
|
Центр
(Торговая площадь)
|
ВПЗ
|
01:00, 02:30, 3:30* в парк
|
00:30, 01:30, 03:00
|
Маршрут №28
От Торговой площади до ВПЗ
(Торговая пл. – Мира – Чернышевского – Железнодорожная)
1 автобус на линии
|
Центр
|
Прилуки
|
01:00, 02:30
|
00:30, 01:30, 03:00* в парк
|
Маршрут №48
От ул. Архангельской до ВПЗ
(Ильюшина – Окружное шоссе – Ленинградская – Октябрьская – Герцена – Конева)
|
ВПЗ
|
Архангельская
|
0:30
1:40
2:50
|
1:05
2:15