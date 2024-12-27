В Вологде в новогоднюю ночь организуют семь бесплатных автобусных маршрутов

В Вологде в новогоднюю ночь будут работать семь маршрутов общественного транспорта, чтобы вологжане смогли добраться до центра города и обратно в любой микрорайон. Как пояснили в городской администрации, общественный транспорт будет работать с 00.30 до 03.00 1 января.

Автобусы будут курсировать по следующим направлениям:

- От Драмтеатра до Лосты: Предтеченская – Герцена – Рабочая – Козленская – Лоста;

- От Торговой площади до Лукьяново: Торговая пл. – Проспект Победы – развязка через ж/д дорогу – Белозерское шоссе – Клубова – Луначарского – Вологодская;

- Из 6 мкр. до ул. Новаторов: Московская – Текстильщиков – Можайского (в обратном направлении Беляева – Дзержинского – Московская) – Конева – Герцена – Ленинградская – Псковская – Возрождения;

- От ул. Дальней до Больничного комплекса: Дальняя – Северная – Прокатова – Предтеченская – Герцена – Зосимовская – Вокзал – Пошехонское шоссе;

- От Торговой площади до ВПЗ: Торговая пл. – пр. Победы – Мальцева – Октябрьская – Ленинградская – Петина – Панкратова – Окружное шоссе;

- От Торговой площади до ВПЗ: Торговая пл. – Мира – Чернышевского – Железнодорожная;

- От ул. Архангельской до ВПЗ: Ильюшина – Окружное шоссе – Ленинградская – Октябрьская – Герцена – Конева).

Расписание автобусов в новогоднюю ночь