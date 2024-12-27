Экс-директора АО «Дед Мороз» признали виновной по нескольким статьям УК

Бывший генеральный директор АО «Дед Мороз» Татьяна Муромцева признана судом виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса. На скамье подсудимых она оказалась за события пятилетней давности.

«Судом установлено, что в период с июля 2015 г. по апрель 2020 г. создала и реализовала схему, при которой деньги за оказанные со стороны АО «Дед Мороз» и его дочерней организации перечислялись не на расчетные счета АО «Дед Мороз» и ООО «Дед Мороз-Сервис», а на расчетные счета подконтрольных ей организаций, в результате чего АО «Дед Мороз» был причинен материальный ущерб в размере 84,5 млн рублей», - рассказали в объединенной пресс –службе судов области.

Также Муромцева обвинялась в хищении 23,5 млн рублей, действуя в интересах подконтрольного ей ООО «Дед Мороз» путем обмана сотрудников департамента имущественных отношений, а также членов собрания акционеров и совета директоров АО «Дед Мороз».

Помимо этого, по версии обвинения, Муромцева присвоила 14,3 млн рублей, принадлежащие АО «Дед Мороз» и почти 4 млн рублей ООО «Дед Мороз».

«Часть похищенных денежных средств устюжанка легализовала, совершив с ними в период с декабря 2016 г. по февраль 2019 г. и в июне 2020 г. сделки купли-продажи движимого и недвижимого имущества на суммы 4 267 500 руб. и 1 200 000 руб.», - также рассказали в пресс-службе судов области.

Суд приговорил 67-летнюю Муромцеву к 7 годам условного срока со штрафом в 0,5 млн рублей. Как пояснили в суде, приговор вынесен с учетом ее семейного положения, возраста, состояния здоровья, наличии тяжелого заболевания и инвалидности.