В Белозерске забытый на зарядке телефон привел к пожару

[ Происшествия ]

Пожар

Возгорание произошло сегодня, 2 декабря около четырех часов утра в частном доме на улице Братьев Шамариных в Белозерске. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

Вечером ребёнок поставил телефон на зарядку в комнате, где семья хранила вещи и игрушки. Ночью все проснулись от запаха дыма. Вещи, находившиеся возле розетки, уже горели открытым пламенем.

Женщина поспешила вывести сыновей 5 и 8 лет на улицу и вызвала пожарную охрану. На место происшествия выехали 7 специалистов и 2 единицы техники. Огонь удалось потушить на площади 5 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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