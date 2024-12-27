Новогодняя ярмарка все праздники проработает на Кремлевской площади

В областной столице стартовала новогодняя ярмарка. На Кремлевской площади представлены товары от местных предпринимателей и ремесленников.

Ярмарка открылась 25 декабря и продолжит работать до 7 января. Вологжан и гостей города будут ждать ежедневно – с 10:00 до 20:00. Все желающие смогут приобрести продукты, в том числе вологодские сладости, мед, а также ремесленные изделия и сувениры. Прямо на площади в русской печи готовят вологодские рогушки и угощают горячими напитками: кофе, какао, чаем с ягодами. Помимо этого, на Кремлевской площади расположен брендированный фудтрак в цветах проекта «Вологда – Душа Русского Севера».

Организатором ярмарки выступает МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» при поддержке администрации города Вологды.

Купить различную продукцию и сувениры можно будет и на площади Революции. Здесь ярмарка работает ежедневно – с 26 декабря по 7 января. На территории также установлен и фудтрак.

В этом году ярмарки совмещены с праздничными концертами – выступления артистов будут проходить в те же дни, что и ярмарочная торговля.

Ярмарки и концерты проходят в рамках проекта «Зима Русского Севера», объявленного губернатором Вологодской области. Он стартовал в Вологде с 1 декабря и продлится в течение всего зимнего сезона. По программе запланировано более 100 уличных мероприятий и более 200 мероприятий в учреждениях культуры и дополнительного образования.