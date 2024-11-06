Устюжанку обвиняют в гибели мужа при пожаре

[ Происшествия ]

СК

Жительница Устюжны предстанет перед судом за гибель мужа при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области. Расследование уголовного дело завершено. Женщина обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 5 ноября в доме на улице Георгиевского Кавалера Веселова в Устюжне. Собственница квартиры затопила печь дровами в одной из комнат и вышла из помещения, не закрыв топочную дверцу. Из-за этого угли выпали из печи и начался пожар, в котором погиб супруг фигурантки. 

«В ходе следствия проведены судебно-медицинские, криминалистическая, пожарно-техническая экспертизы, заключения которых в совокупности с иными доказательствами, собранными по делу, легли в основу обвинения. Женщина признала свою вину в инкриминируемом преступлении», — рассказали в пресс-служба ведомства.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: пресс-служба СУ СК России по Вологодской области
 

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