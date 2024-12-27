В вологодском парке Ветеранов будут разводить белок

В вологодском парке Ветеранов власти города намерены разводить белок. По словам мэра города Андрея Накрошаева, первые четыре зверька уже приехали в парк из московского питомника.

«Энтузиаст взял на себя расходы по приобретению и доставке зверьков, организовал их питание. Мы выделили места для размещения домиков, предоставили вышку. Кормушки установили на деревьях слева от летней сцены», - пояснил Накрошаев.

«Начал изучать эту тему, у поставщиков оборудования консультировался много - как ухаживать, чем кормить, все тонкости. Первый шаг сделан, в парке ветеранов мы поселили две семьи. В марте будем им ставить еще четыре пустых домика. Будем надеяться, что вологжане будут их кормить сытно», - рассказал представитель компании «Экологика» Алексей Чусов.

Как считает мэр города, если парк понравится новым обитателям, уже весной они могут дать потомство. Это в свою очередь привлечет в парк еще больше посетителей.