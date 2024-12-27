Вологжанка завоевала три золота международных соревнований по пауэрлифтингу

[ Спорт ]

Алина Удальцова и Олеся Бутусова стали победителями в командном первенстве международных соревнований по пауэрлифтингу «Содружество нации».

Международный турнир в дисциплине троеборье проходит в Туле с 18 по 28 декабря. В нём принимают участие более 600 спортсменов из 62 регионов России, а также представители Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кот-д'Ивуара и Армении.

Сборная Вологодской области, представленная пауэрлифтерами Череповца и Шексны, завоевала 7 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль.

Победителем соревнований стала Алина Удальцова, которая завоевала 3 золотые медали среди юниорок в категории до 57 кг. в жиме и в командном турнире вместе с Олесей Бутусовой. Также на счету Алины - бронзовая медаль в абсолютном зачёте.

Олеся Бутусова, кроме победы в командном турнире, собрала полный комплект медалей личных соревнований. Череповчанка заняла 1 и 3 место в категории до 67 кг в троеборье. Кроме того, у Олеси – серебро в жиме.

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