Лесные страсти: в Бабаевском округе потеряли почти гектар леса

Арбитражный суд Вологодской области разбирается в истории по пропаже почти гектара леса в Никольском лесничестве Бабаевского округа. Среди ответчиков – администрация округа, а также местные предприниматели. В ходе разбирательства выяснилось, что пропавший гектар мог быть не единственным.

Первыми пропажу леса на большой площади обнаружили жители Бабаева, которые ездят по дороге около участка леса, примыкающего к городской черте. Бабаевцы были сильно удивлены, когда увидели, что лес вырублен, а на освободившейся площади появилась промышленная площадка. Местные жители потребовали у властей муниципалитета объяснить, куда пропал лес и что за строительство ведется на этой территории. Поскольку внятного ответа от местных властей не последовало, бабаевцы обратились к вологодскому губернатору, чтобы на уровне региона им объяснили судьбу этого лесного участка.

Приехавшие на место представители бабаевского лесничества зафиксировали факт вырубки древесины на площади 9 839 кв. м. на территории, которая относится к лесному фонду.

«В ходе проведения патрулирования лесного фонда установлено, что в выделах 5 и 8 квартала 110 Никольского лесничества Бабаевского округа расположена производственная площадка. Происходит наложение границ лесного фонда и земель промышленности (по данным государственного лесного реестра – это земли лесного фонда, а по данным Росреестра – это земли промышленности). Сотрудниками бабаевского лесничества направлено заявление в полицию по факту незаконной рубки лесных насаждений. В случае, если не подтвердится законность перевода земель лесного фонда в земли промышленности, то в отношении виновного лица будет принято процессуальное решение», - рассказали в ответе сотрудники лесничества.

С принадлежностью этого гектара леса сейчас и разбирается Арбитражный суд. В ходе судебного разбирательства стали выплывать любопытные детали.

Как оказалось, несколько лет назад администрацией Бабаевского района было проведено межевание этого участка леса, при этом бывший департамент лесного комплекса и природных ресурсов областного правительства не предъявил никаких претензий к заказчику межевания, хотя было очевидно, что процедура проводилась не просто так. Это примерно то же самое, если к владельцу частного земельного участка вдруг придут неизвестные люди с приборами и рулетками, и начнут без его ведома проводить какие-то замеры. В данном случае вся процедура прошла без лишнего шума.

В 2021 году этот участок опять же без каких-либо торгов и аукционов оказался в собственности местного предпринимателя, который планировал построить там производственную базу. По всей вероятности, межевание лесного участка городские власти провели, чтобы включить его в Генплан Бабаева, а затем продать нужным людям.

Здесь необходимо пояснить, как все должно происходить согласно российскому законодательству.

К примеру, есть участок, находящийся в ведении лесного фонда, на который власти муниципалитета «положили глаз». Для начала необходимо изменить его категорию, то есть перевести его либо в земли для ИЖС, либо в земли для промышленности или земли сельхозназначения. Вся эта процедура проводится исключительно после согласования с федеральными органами власти, и длится она подчас не один год. При этом нужно учесть, что данный лесной участок из-за его близости к водным ресурсам, в частности, к реке Колпь, с огромной долей вероятности не разрешили бы отдавать под вырубку. Он попадал в природоохранную зону, территорию которой разрешено использовать только в качестве рекреационной зоны – обустраивать пешеходные или велодорожки и т.д. Весьма сомнительно, чтобы на ней разрешили строить производственные базы.

Если власти Бабаева планировали включить его в Генплан города, чтобы впоследствии распоряжаться им на правах собственника, для этого нужно было менять сам Генеральный план. Эта процедура также не была проведена.

Фактически районные власти прихватили гектар леса, который по закону находился в федеральной собственности, и потихоньку продали (или передали) его местному предпринимателю.

На такие случаи, кстати, недавно обратил внимание Конституционный суд. По мнению представителей КС, муниципальные власти должны действовать в пределах исключительно отведенных им территорий и не посягать на земли иных категорий. В нашей истории по состоянию на 1 января 2024 года участок спорного леса все еще принадлежал лесному фонду.

Крайним в этой истории оказался покупатель лесного участка, который, возможно, даже не догадывался, какую бомбу замедленного действия приобретает.

Бомба взорвалась, когда жители Бабаева увидели, что на месте бывшего участка с многолетним лесом красовались непонятные производственные объекты и много различной техники, и обратились к губернатору.

В Бабаеве уверены, что вся эта процедура не могла провернуться без согласия бывшего руководства областного правительства, в том числе департамента лесного комплекса. Об этом, естественно, не мог не знать глава Бабаевского округа Юрий Парфенов.

Дело закрутилось только после смены региональной власти, которая начала наводить порядок в лесном фонде Вологодской области. Региональный департамент лесного комплекса, переименованный в министерство природных ресурсов, обратился в арбитражный суд с исковым требованием о признании недействительными результаты межевания земельного участка с кадастровым номером 35:02:0102014:179. Правда, «сюрпризы» для местного Минприроды на этом не закончились. После изучения документов, поступивших в арбитражный суд, оказалось, что точно таким же образом было проведено межевание еще одного участка земель лесного фонда площадью уже 14 га, который также планировалось использовать для производственных целей.

В настоящее время арбитражный суд приступил к рассмотрению этой скандальной истории, которая может стоить кресла главе округа Юрия Парфенову. Крайним в этом деле также может оказаться предприниматель, купивший гектар земель лесного фонда. Во-первых, согласно российскому законодательству, его могут заставить снести все построенные сооружения, и, во-вторых, засадить территорию новыми деревьями. Известно, что возраст уничтоженного леса составлял примерно 55-60 лет.

Еще министерство природных ресурсов имеет право предъявить имущественный иск за все вырубленные деревья. По разным оценкам, сумма ущерба лесному фонду составляет порядка 20 млн рублей. Так что судебное дело с межеванием лесного участка вряд ли будет последним в этой скандальной истории.

Напоследок еще об одном странном отношении к землям лесного фонда, а также к землям сельхозугодий со стороны районных властей.

Год назад на участке площадью примерно в 0,5 га, расположенном в 3-х километрах от Бабаева в сторону деревни Тимошкино, местные жители обнаружили огромную несанкционированную свалку. Причем, появилась она сразу после того, как в райцентре расчистили улицу Интернациональную. Судя по имеющимся в редакции фотографиям, на свалку вывозился разный бытовой мусор. Земли эти также принадлежат лесному фонду.

Другая свалка появилась на землях сельхозназначений в районе деревни Горочка (на фото) территориального отдела «Тороповский», куда на протяжении длительного времени вывозятся отходы одного из местных деревообрабатывающих производств. Площадь этой свалки, судя по кадрам спутниковой связи, превышает 20 га.

Спутниковые снимки 2022 года (слева) и 2024 года (справа). Желтым цветом обозначено складирование отходов деревообработки.

Как и в случае с участком, где пропал целый гектар леса, внятного ответа от районных властей на появление несанкционированных свалок получить не удалось.