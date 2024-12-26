Жителя Грязовца наказали за гибель пожилой женщины

В Соколе вынесен приговор в отношении 30-летнего жителя Грязовецкого округа, который сбил насмерть 67-летнюю женщину. Происшествие случилось в середине июля этого года на автодороге Василево-Устье на территории Сокольского округа.

Как было установлено следствием, мужчина ранее был лишен прав за пьяное вождение. Тем не менее, будучи снова пьяным, он сел за руль автомобиля Lada Granta, принадлежащего третьему лицу.

«В нарушение правил дорожного движения подсудимый не выбрал необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, и допустил наезд на двигавшийся в попутном направлении велосипед под управлением женщины, 1957 года рождения, чем ей были причинены различные травмы. Водитель автомобиля не принял необходимых мер для оказания помощи пострадавшей и скрылся с места ДТП, в результате которого женщина скончалась», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

В отношении грязовчанина было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК, связанных с нарушением ПДД.

Суд приговорило его к 5 годам 7 месяцам лишения свободы колонии-поселения, а также взыскал в пользу сестры погибшей моральный вред в размере 1 млн рублей.