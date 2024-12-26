Вологжане предпочитают активное групповое общение

Вологжане активно включаются в рабочую переписку в послеобеденное время, согласно данным компании МТС. У жителей региона активность в онлайн-коммуникациях с коллегами возрастала к 16 часам дня.

Формат онлайн-встреч (когда все участники активны) оказался в три раза популярнее среди вологжан, чем вебинары (когда есть несколько активных спикеров и большое количество слушателей): количество уникальных участников онлайн-мероприятий на платформе МТС Линк превысило 33 миллиона — этот показатель вырос на 13% по сравнению с 2023 годом.

Пользователи из Вологодской области были активны в течение всего рабочего дня, но наиболее часто назначали и проводили встречи, общались с коллегами и собирали заметки в послеобеденное время — около 16:00.