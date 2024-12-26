Режим повышенной готовности вводится на территории Вологодчины

[ Общество ]

Режим повышенной готовности вводится на территории Вологодской области в период праздников и новогодних каникул. О введении режима повышенной готовности объявил губернатор Георгий Филимонов во время оперативного совещания в правительстве региона.

«Каждый день в администрации должен дежурить сотрудник и отвечать на звонки по телефону, номер которого должен быть известен всем жителям муниципалитета и по которому они могли бы гарантированно дозвониться», — пояснил глава региона.

Также на контроле - все вопросы, связанные с общественной безопасностью.

«Главы муниципалитетов должны держать все эти вопросы на особом контроле. В муниципалитетах на местах должны находиться дежурные сотрудники», - уточнил Филимонов.

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