125 лет со дня основания отметил Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат

20 декабря 2024 года Сокольский ЦБК отметил 125-лет со дня основания. Сокольское предприятие – одно из старейших в лесопромышленной отрасли России. Специально к юбилею сотрудники завода подготовили серию роликов-интервью с представителями трудовых династий комбината. В кадре появляются родители и дети, три брата, две сестры - семьи, которые целыми поколениями работают на Сокольском ЦБК. Общий стаж работы на предприятии у некоторых династий уже больше 800 лет.

В роликах люди поделились мыслями о том, что для них главное в жизни, какую роль в их судьбе сыграл сокольский комбинат и почему они решили продолжать трудовую династию. История предприятия оставила яркий след в судьбах целых поколений трудовых династий: Пенюгаловых-Васильевых, Басковых, Карповых, Маховых-Северинец-Маловых-Филатовых-Авдюничевых, Котоминых – Фомичёвых, Якуничевых-Бариновых-Изосимовых.

Поздравительный адрес коллективу Сокольского ЦБК направил заместитель губернатора Вологодской области, министр природных ресурсов и экологии области Владислав Ефанов:

«Старейшее предприятие отрасли в Вологодской области. Благодаря эффективному руководству и слаженной работе коллектива сумели добиться столь высоких производственных показателей. Сегодня комбинат – это современное технологичное производство по комплексной переработке древесины, имеющий высококвалифицированный кадровый состав. Продукция предприятия соответствует всем международным стандартам и широко известна как в России, так и за рубежом. У комбината большие планы и перспективы, которые позволяют выйти на новый технологический уровень», - отметил Владислав Ефанов.

«Администрация Сокольского округа делает всё, чтобы молодые поколения оставались жить в городе, чтобы приезжали молодые специалисты, и чтобы династии продолжались. Сокольский ЦБК участвует в социальном партнёрстве – оказывает поддержку учебным учреждениям - и развивает территории. Юбилей комбината — значимое событие не только для предприятия, но и для всей области, поскольку он олицетворяет многолетнюю историю, трудовые заслуги и достижения завода», - отметил глава Сокольского округа Владимир Носков.