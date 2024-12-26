Активных вологжан наградили на новогоднем приеме мэра города

В Вологде на новогоднем приеме мэра города были подведены итоги года и награждены активные вологжане. Новогодний прием прошел в креативном пространстве «Салют, молодежь!». Награды вручили председатель Законодательного собрания Сергей Жестянников, мэр Вологды Андрей Накрошаев, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, а также депутаты.

Андрей Накрошаев напомнил, что Вологде в текущем году было выделено из областного бюджета 4,4 млрд рублей. На региональные и федеральные средства, а также при поддержке бизнеса, в Вологде обновили 12 дорог, более 50 дворов, семь общественных пространств, построили новую школу в Прилуках и капитально отремонтировали 10 зданий школ и детских садов. В общей сложности в Вологде построили или капитально отремонтировали порядка 170 объектов.

«Вместе мы делаем одно общее дело – прикладываем все усилия для того, чтобы наш город был красивым и благоустроенным. Мы это делаем для жителей города, для наших детей и для ребят, которые вернутся с фронта. Представители бизнеса и неравнодушные вологжане также делают все возможное для поддержки участников спецоперации. Впереди у нас много работы, но мы со всем справимся, ведь Вологда – это команда добрых дел. С наступающим Новым годом, дорогие вологжане», – сказал Мэр города Вологды Андрей Накрошаев.

Отдельно отметили на мероприятии представителей бизнеса, которые вносят вклад в развитие Вологды. В частности, награды вручили представителем компании «ФосАгро», на средства которой обновлена площадь Дрыгина и построен каток на площади Революции, а также представителям организации, которые занимаются строительством карманного парка на ул. Карла Маркса.

Поблагодарили также компании и активистов, принимающих активное участие в сборах гуманитарных грузов для бойцов СВО. С начала специальной военной операции на передовую отправили 322 тонны гуманитарной помощи – от оборудования и снаряжения до одежды и медикаментов, а также 21 автомобиль.

В общей сложности награды на Новогоднем приеме мэра получили 36 вологжан.