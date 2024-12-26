Новогодняя ярмарка развернется в «Русском доме» в Вологде

[ Общество ]

Ярмарка

27 и 28 декабря в выставочном комплексе «Русский дом» будет работать новогодняя ярмарка. 34 вологодских производителя представят широкий ассортимент качественных и натуральных продуктов: колбасы, мясные деликатесы, копчености, ремесленные сыры, молочные изделия, рыбные полуфабрикаты, яйца, зелень, растительные масла, чай, мед, сухофрукты, кондитерские, хлебобулочные изделия и многое другое.

Помимо этого, будут работать 13 торговых лавок, где можно приобрести сувениры, бижутерию, сумки и аксессуары из натуральной кожи, игрушки, текстиль, мыло ручной работы, банные принадлежности и косметику. А на уличной площадке перед выставочным комплексом откроется елочный базар.

Маленькие гости выставки и их родители смогут поучаствовать в интерактивной программе с призами и угощениями.

Кроме того, Ассоциация отельеров и рестораторов проведет розыгрыш 25 подарочных сертификатов на сумму 2 тысячи рублей от вологодских ресторанов.

Часы работы ярмарки: 27 декабря – с 12:00 до 18:00 и 28 декабря – с 10:00 до 18:00.

Теги:
новогодняя ярмарка русский дом
Фото: группа ВКонтакте администрации города Вологды
 

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