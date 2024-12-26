В Вологде наградили лучшие муниципальные команды за 2024 год

Вчера в Вологде прошла торжественная церемония награждения муниципальных команд «Лучшие из лучших» при участии губернатора Вологодской области.
По итогам 2024 года Череповец, Бабушкинский, Верховажский, и Тотемский округа стали лидерами в группах с различной численностью населения.
Кирилловский округ одержал победу в номинации «Инфраструктура», Шекснинский район – в «Социальной сфере». Харовский округ стал победителем номинации «Бюджет», а Вологодский округ отмечен за «Сельское хозяйство».
Звание лучшей муниципальной команды по «Обращению с ТКО» присвоено Вологде, а по «Работе с населением» – Усть-Кубинскому округу.
Для определения результатов в течение всего года велся рейтинг, в котором отражалось качество работы в муниципалитетах региона.
«Вижу смысл в регулярном подведении итогов и премировании муниципальных команд. Запускаем традицию из года в год проводить премию «Лучшие из лучших», чтобы она привлекала внимание широкой общественности и была поистине достойной наградой не только символической, но и финансовой, материальной мерой системы эффективности наших муниципальных коллег», – отметил Георгий Филимонов.