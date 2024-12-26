В Вологде наградили лучшие муниципальные команды за 2024 год

[ Общество ]

Премия

Вчера в Вологде прошла торжественная церемония награждения муниципальных команд «Лучшие из лучших» при участии губернатора Вологодской области.

По итогам 2024 года Череповец, Бабушкинский, Верховажский, и Тотемский округа стали лидерами в группах с различной численностью населения.

Кирилловский округ одержал победу в номинации «Инфраструктура», Шекснинский район – в «Социальной сфере». Харовский округ стал победителем номинации «Бюджет», а Вологодский округ отмечен за «Сельское хозяйство».

Звание лучшей муниципальной команды по «Обращению с ТКО» присвоено Вологде, а по «Работе с населением» – Усть-Кубинскому округу.

Для определения результатов в течение всего года велся рейтинг, в котором отражалось качество работы в муниципалитетах региона.

«Вижу смысл в регулярном подведении итогов и премировании муниципальных команд. Запускаем традицию из года в год проводить премию «Лучшие из лучших», чтобы она привлекала внимание широкой общественности и была поистине достойной наградой не только символической, но и финансовой, материальной мерой системы эффективности наших муниципальных коллег», – отметил Георгий Филимонов.

Теги:
муниципалитеты премия
Фото: страница ВКонтакте Георгия Филимонова
 

Последние новости

В Тарноге молодой водитель сбил 9-летнего ребенка
Новогодняя ярмарка развернется в «Русском доме» в Вологде
В Вологде наградили лучшие муниципальные команды за 2024 год
В Вологде автобус №37 снова будет следовать через площадь Бабушкина
В Вологде нашли виновника аварии, произошедшей во вторник
Чиновник из Татарстана может возглавить министерство экономического развития
Череповецкая «Северсталь» провела взаимный обмен игроками с «Трактором»
В Череповце пьяный дебошир проткнул колеса патрульному автомобилю
Алексей Канаев ответил Сергею Жестянникову за критику закона «12-14»
Министр туризма назначен в Вологодской области