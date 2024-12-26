В Вологде автобус №37 снова будет следовать через площадь Бабушкина

С 29 декабря автобус №37 «Вологда – Молочное» вновь будет заезжать на площадь Бабушкина. В связи с этим будет демонтирован пешеходный переход у дома №107 на улице Галкинской. Так автобус сможет разворачиваться и подъезжать к остановкам на пл. Бабушкина. Альтернативный пешеходный переход расположен у дома №6 по пл. Бабушкина.

Ранее, в связи с ремонтом привокзальной площади, автобус №37 двигался по улице Зосимовской до площади Бабушкина. Там он разворачивался на перекрестке пл. Бабушкина – Движенческий переулок и отправлялся далее по маршруту через улицу Зосимовскую. Это доставляло определенные неудобства пассажирам, особенно тем, которые выходят с вокзалов. Люди были вынуждены идти к «Зенитке», чтобы сесть на автобус.

Привокзальную площадь Бабушкина в этом году благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и при поддержке губернатора области. Также на площади установили стелу «Город трудовой доблести» по инициативе Правительства Вологодской области, администрации города Вологды совместно с Российским военно-историческим обществом. Торжественное открытие общественного пространства прошло в конце ноября. В настоящее время территория подготовлена к Новому году. Там установлена елка и новогодний арт-объект – шар.