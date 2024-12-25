Чиновник из Татарстана может возглавить министерство экономического развития

[ Общество ]

Министерство экономического развития Вологодской области может возглавить 32-летний чиновник из Татарстана. Как сообщает портал GorodVo, кресло регионального министра может занять Тимур Саматов. Он станет уже четвертым чиновником, который побывает в роли руководителя ведомства за последний год.

Известно, что Тимур Саматов родился в Казани, в 2013 году окончил Российский экономический университет имени Плеханова со степенью бакалавра экономики, а в 2015 году в этом же учебном заведении получил диплом магистра в области торговой политики и международной торговли.

С 2016 года работал в министерстве промышленности и торговли Татарстана, а с 2022 года является министром промышленности и торговли Луганской народной республики.

Не исключено, что об этом назначении будет заявлено завтра во время оперативного совещания в правительстве региона.  

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