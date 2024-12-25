Череповецкая «Северсталь» провела взаимный обмен игроками с «Трактором»

Накануне появилась инсайдерская информация о возможном обмене между «Северсталью» и челябинским «Трактором». Сегодня пришло её подтверждение. Нападающий Михаил Котляровский и защитник Артём Щучинов продолжат свою игровую карьеру в «Северстали». В Челябинск из Череповца отправились форвард Никита Коростелёв и защитник Глеб Иванов.

На профессиональном уровне Михаил Котляровский дебютировал в составе ангарского «Ермака» (НМХЛ). В КХЛ первый матч провёл 27 сентября 2016 года за уфимский «Салават Юлаев». Также выступал за московский «Спартак», «Адмирал» и ХК «Сочи». Начиная с сезона 2022/23 годов, нападающий выступал за челябинский «Трактор». В общей сложности Михаил провёл 244 матча, набрав 59 (28+31) результативных баллов.

Артём Щучинов – воспитанник хоккейной школы «Трактора». В КХЛ дебютировал в сезоне 2022/23. Всего на высшем уровне провёл 65 встреч, набрал 5 (1+4) результативных баллов при показателе полезности «-2».