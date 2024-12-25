В Череповце пьяный дебошир проткнул колеса патрульному автомобилю

В Череповце пьяный дебошир проткнул колеса автомобилю патрульно-постовой службы полиции. Происшествие случилось во дворе дома по улице Архангельской.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, наряд приехал на адрес, с которого поступил сигнал о семейном скандале. Оказалось, что 32-летний мужчина, будучи пьяным, ломился в квартиру сожительницы. К моменту прибытия патруля он успел убежать.

«В ходе разговора с сотрудниками полиции на сотовый телефон череповчанки поступил звонок от сожителя, который сообщил, что собирается порезать колеса служебного автомобиля ППС», - уточнили в региональном УМВД.

На улице сотрудники полиции увидели, что у их автомобиля действительно порезаны два колеса. Дебошир был задержан и доставлен в отдел полиции. В его отношении составлено несколько административных протоколов. Также проводится проверка по факту порчи государственного имущества.

Сам дебошир по решению суда арестован на трое суток.