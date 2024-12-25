Алексей Канаев ответил Сергею Жестянникову за критику закона «12-14»

Депутат Госдумы Алексей Канаев ответил на требование спикера регионального парламента Сергея Жестянникова исключить его из партии. Скандал, напомним, разразился накануне на заседании политсовета регионального отделения «Единой России», где Канаев, по мнению Жестянникова, устроил настоящий балаган во время обсуждения закона об ограничении продаж алкогольной продукции, который в народе назвали «12-14». Такое название вологжане дали закону за время в рабочие дни, когда с 1 марта будет разрешена торговля алкогольными напитками. Напомним, торговать алкоголем в Вологодской области в будние дни разрешат с 12.00 до 14.00.

«Тут меня из партии региональные партийные функционеры собрались исключить. Причина? Закон, принятый депутатами ЗакСобрания региона и прозванный в народе «12-14». Точнее за то, что высказал свою позицию, отличную от авторов идеи», - написал в соцсетях Канаев.

По словам депутата Госдумы, он поддерживает решение о запрете «наливаек», но при этом обратил внимание на риски, связанные с ограничением продажи алкоголя до двух часов в день.

«Как человек, соблюдающий законы (а устав для члена партии - это закон), и уважающий еще с армейских времен дисциплину, критиковать принятый закон не буду. А вот обсуждать риски правоприменения, замечу, не запрещено», - написал Канаев.

Парламентарий заявил, что намерен опротестовать решение вологодского президиума «Единой России» об исключении его из партии в вышестоящей инстанции.