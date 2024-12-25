Министр туризма назначен в Вологодской области

Вологодское министерство туризма возглавила выпускница Тульского государственного педагогического университета Инесса Фельдман. С октября 2024 года Фельдман руководила департаментом культуры и туризма Вологодской области.

Инесса Фельдман окончила Тульский государственный педагогический университет, завершила обучение в аспирантуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Является кандидатом психологических наук и автором множества научных публикаций.

До переезда в Вологодскую область она возглавляла кафедру психологии в Тульском государственном университете, а также занимала должность заместителя главы администрации Тулы по вопросам социальной политики.