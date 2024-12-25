Фестиваль уличных театров состоится в Вологде в новогодние праздники

С 3 по 6 января в областной столице состоится фестиваль уличных театров. Выступления пройдут на Кремлевской площади.

Вологжане и гости города увидят театрализованные представления, уличные шоу с участием артистов из Москвы, Вологды, Череповца и Шексны. Помимо этого, будут организованы новогодние фотозоны, зимние забавы, игры и аттракционы «Снежгорода».

3 января в 11:00 начнется театрализованная игровая программа «Бабки-ёжки рулят» (0+) от молодежного экспериментального театра-студии «Сонет». В 15:00 народный самодеятельный коллектив «Театр ARTist» из Череповца представит свою программу «Мышкоманда Деда Мороза» (0+).

4 января с 11:00 стартует театрализованная игровая программа «БигФуты» (0+). В 15:00 и 16:00 уличный театр «Папьемашенники» из Санкт-Петербурга представит свой спектакль вологжанам и гостям города (0+).

5 января в 11:00 агентство праздников «Июль» приглашает зрителей на «Заколдованный праздник» (0+), а в 15:00 «Новогодние истории» (0+) расскажет праздничная корпорация Вологды «Микрофон».

6 января в 11:00 состоится театрализованная игровая программа «Щелкунчик и Мышиный король» (0+). А в 15:00 зимние народные забавы «Святочные игрища» (6+) представит детский фольклорный ансамбль «Наследие» из Шексны.

4 и 5 января с 10:00 до 18:00 в Кремлевском саду развернется «Зимний средневековый лагерь. Богатыри Деда Мороза» (6+). В программе участвуют исторические клубы «Исток» и «Ратник» (Вологда), «Железная дружина» (Череповец) и исторический клуб «Белозерская дружина» (Белозерск). Вологжане смогут посетить выставку средневекового снаряжения и оружия, интерактивные спортивные площадки, мастер-классы. Также будут организованы фотозона и угощение сбитнем.

4 и 5 января в 11:00 пройдут показательные выступления конного клуба «Виват» (0+). В 11:30 начнется строевой смотр дружины Деда Мороза. В 13:00, 14:00 и 15:00 будут проходить турниры богатырей Деда Мороза. 4 января запланированы поединки один на один, 5 января – поединки пять на пять. События, снаряжение, костюмы реконструированы на основе исторических материалов (6+).

Выступления входят в проект губернатора «Зима Русского Севера». Он стартовал в Вологде с 1 декабря и продлится в течение всего зимнего сезона. В областной столице запланировано более 100 уличных мероприятий и более 200 мероприятий в учреждениях культуры и дополнительного образования. Также новогодние события пройдут в Череповце, всех округах и районах Вологодчины.