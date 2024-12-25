Глава СК России взял на контроль вопрос о загрязнении поселков в Череповецком районе

[ Общество ]

Тоншалово

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении природоохранного законодательства в Череповецком районе.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в поселках Тоншалово и Суда уже долгое время сточные воды сливаются на рельеф местности. Причиной этому может быть ненадлежащая работа очистных сооружений. Местные жители постоянно ощущают в воздухе едкий неприятный запах, а также опасаются попадания стоков в реку Ягорбу. Несмотря на многочисленные обращения, в том числе после затопления подвалов жилых зданий в прошлом году, никаких мер власти не применяли.

В следственном управлении СК России по Вологодской области организована процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Вологодской области Геннадию Юрьевичу Яшину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сообщили в информационном центре СК РФ.

Теги:
Александр Бастрыкин загрязнение
Фото: информационный центр СК России
 

Последние новости

Глава СК России взял на контроль вопрос о загрязнении поселков в Череповецком районе
Житель Череповецкого района затопил печь и остался без дома
Вологодчина заняла 11 место в России по уровню туристической привлекательности
У вологодских «справедливороссов» сменилось руководство
Ученики четырех школ Вологды будут обучаться управлению дронами
Пловчиха Анастасия Маркова не будет выступать за Вологодскую область
В Вологде презентовали новый сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»
Хоккеисты «Северстали» одержали победу в последнем домашнем матче 2024 года
Более 200 домов отключат от отопления сегодня в Череповце
ДТП с длинной цепочкой последствий произошло под Вологдой