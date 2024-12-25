Вологодчина заняла 11 место в России по уровню туристической привлекательности

На площадке Русского географического общества представили итоги мониторинга «Индекса туристической привлекательности регионов России». Согласно результатам, Вологодская область заняла 4 место в Северо-Западном федеральном округе и 11 место в России.

Индекс показывает развитие внутреннего и въездного туризма, а также продвижение туристического потенциала регионов России. Для ранжирования в исследовании используются 50 показателей, которые охватывают широкий спектр значимых для туристов вопросов: от развития транспортной инфраструктуры до представленности региона в социальных сетях. Оценивают регионы научно-образовательный консорциум «Устойчивый туризм» и Сочинский государственный университет.

По итогам исследования выяснилось, что в последние два года внутренний турпоток в России растет на 10-20% в год. Одной из самых популярных форм туризма становятся краткосрочные путешествия в крупные города. Кроме того, все больше пользуются спросом экотуризм, отдых в деревне и санаториях.

Мониторинг дает регионам возможность проанализировать свою политику в сфере туризма и привести ее в соответствие с целями и задачами национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимство».

Исследование проводится при поддержке первого заместителя председателя комитета Госдумы по туризму Николая Валуева, Русского географического общества, Общенационального союза индустрии гостеприимства, Национального конгресс-бюро, российской travel-tech платформы «Погнали!».