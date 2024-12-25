Пловчиха Анастасия Маркова не будет выступать за Вологодскую область

Вологодская пловчиха Анастасия Маркова меняет регион проживания. С 2025 года Настя будет выступать за Воронежскую область. Об этом сама Анастасия написала в Telegram-канале.

«С января 2025 года я меняю регион и буду представлять Воронежскую область. Решение далось нелегко, но я уверена, что это толчок к новым свершениям и достижениям. Хочу поблагодарить всех, кто содействовал моей карьере в Вологодской области, это большая часть моей жизни, навсегда в сердце. Спасибо моим близким за поддержку в течение последних месяцев, без вас я бы чокнулась», - написала Маркова.

Анастасия Маркова – чемпионка России 2020 года на дистанции 200 м баттерфляем, серебряный призёр чемпионата России на короткой воде 2020 года. Также является неоднократным призером чемпионата и кубка России. В июле 2024 года одержала победу на кубке России, а в октябре на первенстве СЗФО на дистанции 100 метров баттерфляем и завоевала серебро на дистанции 200 метров на спине с новым рекордом области - 2:15.66. На счету Анастасии – рекорд области на дистанции 50 м на спине - 29.17.

Плаванием начала заниматься в вологодском бассейне «Лагуна» у тренера Андрея Алешина.