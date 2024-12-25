В Вологде презентовали новый сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+)

В Вологде состоялся предпремьерный показ первых серий романтического драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь». Мероприятие прошло в региональном центре патриотического воспитания, организатором выступил Ростелеком. Первыми зрителями стали местные жители, в том числе сами принимавшие участие в съемках. Презентовать картину прилетели продюсер фильма Юрий Сапронов и актеры, исполнившие главные роли, — Ника Здорик и Сергей Городничий.

«Раньше я много путешествовал по миру. В последнее время на популярную фразу «Вся жизнь в Москве» я привожу в пример Вологду, где мы снимали наш сериал. Это прекрасное место с уникальной атмосферой для жизни и работы в кино. Продюсерским взглядом я заметил, что архитектура на берегу реки очень кинематографическая — здесь можно снимать даже сцены про в Санкт-Петербург», - рассказал продюсер сериала Юрий Сапронов.

Актеры признались, что аэропорт стал знаковым местом не только для сюжета, но и для них самих. Поэтому особенно символично, что во время визита в Вологду съемочная группа приняла участие в открытии терминала после реконструкции. В обновленном аэропорту появились советский буфет и игровые автоматы, телефонные будки с таксофонами, витражи и муралы. Дизайнерские решения выбраны для погружения в атмосферу Советского Союза, локации идеально подходят для киносъемок.

Открытие терминала прошло, как и подобает в кино: глава региона Георгий Филимонов вместе со съемочной группой сериала «Ландыши» сделал символический щелчок кинохлопушкой.

«Наш аэропорт — это функциональный, медийный, художественный, артистический объект, где до сих пор снимают фильмы, действия которых разворачиваются во времена Советского Союза. Мы будем продолжать предлагать кинематографистам использовать эти интерьеры, чтобы они творили и продолжали производить продукты киноискусства. А новый терминал будем продолжать благоустраивать и проводить в нем галереи, фотовыставки, конференции и другие мероприятия», - отметил губернатор региона Георгий Филимонов.

По сюжету сериала дочь миллиардера Катя Орлова, чтобы скрыться от недоброжелателей отца, заключает фиктивный брак с лейтенантом Алексеем Данилиным. Молодожены приезжают в военный гарнизон, где и разворачиваются основные события сериала. Учитывая разные взгляды на жизнь, социальный статус и привычки, взаимоотношения внутри пары складываются непросто. Преодолеть непонимание и найти компромисс даже в самых сложных ситуациях помогает – как всегда - любовь.