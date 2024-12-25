Хоккеисты «Северстали» одержали победу в последнем домашнем матче 2024 года

[ Спорт ]

Накануне череповчане разгромили нижнекамский «Нефтехимик», продлив победную серию до шести встреч. Все эти игры «сталевары» провели на своём льду.

Дублем в составе победителей отметился Алексей Кручинин, счёт открыл Тимофей Давыдов. Точку в матче поставил Данил Аймурзин, в третьем периоде реализовав буллит. Илья Иванцов, когда у череповчан было на одного игрока на площадке меньше, убегал один на один с вратарем нижнекамцев, гостям ничего не оставалось, кроме как фолить, за что был назначен штрафной бросок, который реализовал Аймурзин. Итог встречи 4:1.

«Мы сегодня играли с соперником, который хорошо действует в обороне. Обученный, играет на контратаках. Наша задача была нивелировать эти контратаки по возможности. Мы с этим справились, собственно говоря. Это была последняя игра в уходящем году. Мы хотели порадовать наших болельщиков победой. Нам это тоже удалось», - сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Завершать год череповчане будут играми на выезде. 28 декабря «Северсталь» сыграет в Уфе против «Салавата Юлаева», а 30-го в Казани против «Ак Барса». После чего хоккеисты вновь вернутся домой, где и начнут 2025 год.

Теги:
хоккей «Северсталь»
 

Последние новости

В Вологде презентовали новый сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+)
Хоккеисты «Северстали» одержали победу в последнем домашнем матче 2024 года
Более 200 домов отключат от отопления сегодня в Череповце
ДТП с длинной цепочкой последствий произошло под Вологдой
МТС начинает вводить в эксплуатацию базовые станции российского производства
Погрузка на грузовых терминалах СЖД в Вологодской области увеличилась почти на 45% в январе-ноябре
Вологодские силачи взяли два золота Международных соревнований по пауэрлифтингу
Сергей Жестянников предложил лишить партбилета депутата Госдумы
В Вологде ищут застройщика для большого городского района
Экс-глава Кадникова в ближайшее время может оказаться на скамье подсудимых