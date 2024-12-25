Более 200 домов отключат от отопления сегодня в Череповце

В Зашекснинском районе Череповца сегодня отключат отопление в 210 домах. Как рассказал накануне вечером мэр города Вадим Германов, на магистральной тепловой сети обнаружены 3 технологические неисправности (утечки).

«Приняли решение, пользуясь нулевой температурой, во избежание возможной крупной аварии в период сильных морозов провести ремонтные работы. Работы займут 20 часов - 10 часов слив теплоносителя, 4 часа ремонтные работы и 6 часов заполнение сети», - написал Германов в докладной записке губернатору Георгию Филимонову.

По словам мэра города, от теплоносителя дома начнут отключать примерно в 21.00.