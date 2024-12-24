МТС начинает вводить в эксплуатацию базовые станции российского производства

МТС вводит в опытную эксплуатацию на своей действующей сети 200 отечественных базовых станций стандарта LTE*, произведенных компанией «ИРТЕЯ». Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в реальных условиях базовых станций LTE российского производства, сообщает пресс-служба компании.

Оборудование разработано и произведено российским телеком-вендором «ИРТЕЯ». Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN** и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах.

В 2025 году на первом этапе будут установлены и запущены в эксплуатацию большинство из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800, которые будут работать в 37 регионах страны – от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части и юга России. В течение года планируется запустить еще более 1000 базовых станций.



Что касается Северо-западного федерального округа, то в начале 2025 года запланирована установка четырёх базовых станций в Псковской области. В граничащей на востоке с Вологодчиной Кировской области планируют установить семь базовых станций также в начале следующего года.

*LTE – Long-Term Evolution (Долговременное развитие)

**OpenRAn – Open Radio Access Network (Открытая сеть радиодоступа)



