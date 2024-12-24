Вологодские силачи взяли два золота Международных соревнований по пауэрлифтингу

[ Спорт ]

Вологжане завоевали две золотые медали Международных соревнований по пауэрлифтингу. Открытый турнир «Содружество наций 2024» проходит в Туле с 18 по 28 декабря. В оружейную столицу приехали 470 участников из 62 регионов России и 5 дружественных стран, которые должны разыграть 59 комплектов медалей.

Миша Джафарян из Бабаевского округа стал победителем в классическом троеборье среди юниоров в весовой категории свыше 120 кг. Спортсмен по сумме троеборья собрал 787,5 кг (300+195+292,5) и поднялся на первое место. Также Миша обновил рекорды области в приседаниях и сумме троеборья.

Олеся Бутусова из Шексны завоевала золотую медаль троеборья в весовой категории до 76 кг. По сумме трех видов программы вологжанка взяла вес в 480.0 кг (180.0+125.0+175.0).

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