Сергей Жестянников предложил лишить партбилета депутата Госдумы

Спикер Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников предложил исключить из «Единой России» депутата Госдумы Алексея Канаева. По его словам, Алексей Канаев сегодня устроил настоящий балаган на президиуме, где в ном числе обсуждался закон об ограничении продаж алкоголя.

«Смотреть и терпеть, как такие люди позорят честь партии, дальше нельзя», - уверен Жестянников.

Спикер регионального парламента пояснил, что президиум вологодского регионального отделения «Единой России» прошел сегодня. На него был приглашен коллега из нижней палаты парламента Алексей Канаев.

«Вместо того, чтобы в диалоге обсудить свое видение в ходе публичных слушаний, многочисленных встреч с бизнес-сообществом, на заседаниях комитета (приглашали), фракции и сессии, Алексей Канаев постфактум начал дестабилизировать ситуацию и ловить на этом хайп сначала в соцсетях, а сегодня устроил настоящий балаган на президиуме. Вновь были высказаны поверхностные аргументы против принятого закона об ограничении продажи алкоголя. Аналогичная дискуссия развернулась и на заседании фракции», - написал Жестянников в соцсетях.

Жестянников уточнил, что за действующий созыв Канаев лишь один раз присутствовал на заседании фракции и два раза на сессии ЗСО.

Спикер заявил, что президиуме предложил исключить Канаева из партии и депутаты фракции это предложение поддержали.