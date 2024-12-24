В Вологде ищут застройщика для большого городского района

Власти Вологды объявили аукцион по поиску застройщика, который будет реализовывать программу комплексного развития территории в границах улиц Гагарина, Панкратова, Петина, Преображенского и Западной.

В этом районе оказались 28 аварийных и 37 ветхих домов, которые необходимо будет снести. Также под снос пойдут 9 индивидуальных жилых домов и 11 нежилых объектов. В КРТ попали детский сад №110 и здание регионального «Центра народной культуры».

«Все вошедшие в проект дома, как многоквартирные, так и индивидуальные, кроме здания детского сада, подлежат сносу под новую застройку. К обязательствам застройщика будет относиться расселение жителей, проживающих на территории, подлежащей комплексному развитию, проектирование школы и детского сада, строительство Центра искусств, а также строительство инженерной и внутриквартальной улично-дорожной сети», - рассказал мэр города Андрей Накрошаев.

По его словам, расселять жителей планируют в два этапа. Время реализации первого этапа – 2 года с даты заключения договора, второго – в течение трех лет.

На месте снесенных домов планируется построить многоквартирные дома высотой от 9 до 16 этажей. В общей сложности городские власти заявляют о планах по строительству жилых домов общей площадью в 170 тысяч квадратных метров, - сообщает пресс-служба администрации города.