Экс-глава Кадникова в ближайшее время окажется на скамье подсудимых

Следствие предъявило обвинение бывшему начальнику территориального органа «Город Кадников» Михаилу Корзникову. В ближайшее время уголовное дело, по которому экс-руководитель обвиняется по статьям за взятку, подделку документов и растрату, будет передано в суд.

Как следует из материалов уголовного дела, Корзников изготовил фиктивные документы, которые давали право местному предпринимателю заниматься своей деятельностью.

«В одном случае фигурант продлил бизнесмену задним числом договор аренды земельного участка, во втором – лично изготовил постановление об утверждении схемы расположения земельного участка, датировав его периодом, в котором данные полномочия могли быть им реализованы. За указанные незаконные действия должностное лицо получило денежные средства в общей сумме 150 тысяч рублей», - сообщает региональное управление следственного комитета.

Также бывшему чиновнику вменяют хищение 300 тысяч бюджетных средств, которые были выделены на услуги для нужд жителей города.

В ходе следствия был наложен арест на имущества главы города на общую сумму в 4,8 млн рублей.